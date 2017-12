Foto: imago/Westend61

Von Oktober bis Januar sind auch in Deutschland vor allem bei türkischen Gemüsehändlern oder in Bio-Läden die frischen hell-beige bis honigfarbenen Früchte der Dattelpalme erhältlich. In selbst gemachten Süßigkeiten, Mixgetränken, Smoothies, Kuchen, Eiscreme oder Salatdressing ersetzen frische oder getrocknete Dattelfrüchte Industriezucker oder industriell hergestellten Zuckersirup. Der aus Datteln hergestellte Sirup hat sogar ähnlich wie Bienenhonig eine antibakterielle Wirkung. Im arabischen Raum werden zwei bis drei Datteln - am Abend verzehrt - als wohlschmeckende Einschlafhilfe geschätzt.

Bereits vor mehr als 6000 Jahren wurden im Alten Orient, darunter in Mesopotamien, die Echten Dattelpalmen (Phoenix dactylifera) in Oasen angepflanzt. Im alten Ägyptischen Schriftsystem steht die Dattelpalme für ein Jahr, ein einzelner Palmwedel drückt als Hieroglyphe die Zeitdauer eines Monats aus.

In der Gegenwart sind Ägypten, Iran und ...