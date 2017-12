Recht lädiert kam Kai Markus (l.), deutscher Extremläufer aus Hamburg, in Shanghai an. Neun Monate brauchte er für die Strecke von seiner Heimatstadt über die Seidenstraße nach China. Warum nimmt er die Qual von 12 000 Kilometern auf sich? »Die Welt dreht durch, da musst du etwas tun«, meint der mit einer Chinesin verheiratete Finanzberater. Bei einem Stolperunfall brach er sich beide Fersenbeine, ließ sich operieren und fuhr teils mit dem Zug, teils im Rollstuhl weiter. »Wir brauchen sehr viel mehr Projekte, die Menschen verbinden statt zu trennen.«

Die Münchner gehen nach dem Sieg gegen Dortmund im DFB-Pokal sehr selbstbewusst in die zweite Saisonhälfte, der BVB bleibt kleinlaut

Der Bochumer Kevin Münch mischt noch bei der WM in London mit. Zwei der besten deutschen Dartspieler wurden zuvor anscheinend des Dopings überführt

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!