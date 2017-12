Der vierte Platz war nur noch zweitrangig für die deutschen Skispringerinnen bei der Weltpremiere des Teamspringens in Hinterzarten. Der Sturz von Svenja Würth überschattete alles. Sie konnte ihren Sprung im tiefen Schnee nicht stehen. Sollte sich der Verdacht auf Kreuzbandriss und Meniskusschaden bestätigen, wäre die Olympiasaison für sie vorbei. Bundestrainer Andreas Bauer kritisierte die Jury und hatte »wenig Verständnis« dafür, dass sie trotz viel Neuschnee den Anlauf nicht verkürzt hatte. Agenturen/nd

Die Münchner gehen nach dem Sieg gegen Dortmund im DFB-Pokal sehr selbstbewusst in die zweite Saisonhälfte, der BVB bleibt kleinlaut

Der Bochumer Kevin Münch mischt noch bei der WM in London mit. Zwei der besten deutschen Dartspieler wurden zuvor anscheinend des Dopings überführt

