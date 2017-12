»Ich gehe raus, gebe mein Bestes und will eine gute Show bieten«, so Fabian Schwingenschlögl. Der Brustschwimmer aus Missouri stellte bei der Kurzbahn-EM drei Deutsche Rekorde auf, war der emotionale Leader. Bundestrainer Henning Lambertz, der sich über drei Gold-, zwei Silber- und eine Bronzemedaille freut, lobt den »American Spirit« und das ausgeprägtes Teamgefühl des Wahlamerikaners.

Die Münchner gehen nach dem Sieg gegen Dortmund im DFB-Pokal sehr selbstbewusst in die zweite Saisonhälfte, der BVB bleibt kleinlaut

Der Bochumer Kevin Münch mischt noch bei der WM in London mit. Zwei der besten deutschen Dartspieler wurden zuvor anscheinend des Dopings überführt

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!