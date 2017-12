* Die Angaben zur präferierten Lesedauer basieren auf einer Online-Befragung vom forsa im Juli 2017 unter 2001 Nutzern elektronischer Bezahlverfahren ab 18 Jahren in Deutschland.

Zwar ist das Sicherheitsniveau relativ hoch. Dennoch besteht Nachholbedarf. »Einige E-Payment-Dienste verlangen zum Zahlen die Kontozugangsdaten. Das ist durch die EU künftig erlaubt und reguliert. Verbraucher sind jedoch die Dummen, wenn sie diese Daten versehentlich Tätern und nicht anerkannten Diensten preisgeben«, führt Jutta Gurkmann weiter aus. »Die EU steht Verbrauchern daher in der Pflicht, mit Sicherheitsvorgaben diese Weitergabe kritischer Zugangsdaten zu unterbinden.«

»Wer in die Nutzung seiner Daten einwilligt, muss dies freiwillig tun«, erklärt Jutta Gurkmann, Geschäftsbereichsleiterin Verbraucherpolitik im Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv). »Das ist aber nicht der Fall, wenn Verbraucher in die weitere - zahlungsfremde - Nutzung ihrer persönlichen Daten einwilligen müssen, um einen Zahlungsdienst überhaupt verwenden zu können. Die europäische Datenschutz-Grundverordnung verbietet eine solche Kopplung.«

Mit Amazon Pay, giropay, paydirekt, PayPal, Skrill und SOFORT Überweisung haben die Marktwächter die sechs verbreitetsten Anbieter elektronischer Bezahlsysteme am deutschen Markt in den Blick genommen. Geprüft wurde, wie sicher das Bezahlen mit den jeweiligen Anbietern über den Web-Browser ist, wie datensparsam der Bezahlprozess gestaltet wird und wie verständlich und transparent die Dienste über die Verwendung der erhobenen Daten informieren.

Das Marktwächterteam hat nach Testkäufen bei allen sechs untersuchten Anbietern solche Auskunftsschreiben angefordert - mit durchwachsenem Ergebnis. »Es hat zwischen zwei und 62 Tagen gedauert, bis wir von den jeweiligen Anbietern eine Antwort erhalten haben. In einigen Fällen mussten wir mehrfach nachfragen, zweimal waren wir nicht erfolgreich«, erklärt Kerstin Dautzenberg. Beim Anbieter Skrill wurde das Ersuchen abgebrochen, weil für die Auskunft ein Entgelt verlangt wurde. Bei PayPal scheiterte die Anfrage daran, dass dem Unternehmen die Übersendung des datenschutzkonform geschwärzten Identitätsnachweises nicht ausreichte.

Bei der Menge an erhobenen Daten zeichnet sich aber ein unterschiedliches Bild ab. »Je nach Bezahldienstleister werden bei Registrierung bzw. Bezahlvorgang zwischen vier und 13 Einzeldaten erhoben«, erklärt Dr. Kirstin Dautzenberg von der vzb. Auch Tracking-Dienste werden von untersuchten Anbietern unterschiedlich eingesetzt: Wäh- rend paydirekt nur einen externen Dienst nutzt, bindet Skrill insgesamt elf Dienste ein. Skrill verwendet vier seiner Tracking-Dienste auch nach dem Login - alle sind geeignet, personenbeziehbare Daten wie Nutzer- oder Konsumverhalten zu erheben.

Die Sicherheit während des Bezahlprozesses ist gemessen an allgemeinen Web-Anwendungen hoch. Ein von den Marktwächterexperten in Auftrag gegebenes technisches Gutachten schätzt die Verschlüsselung zwischen dem Browser des Nutzers und den Servern der untersuchten Anbieter grundsätzlich als sicher ein.

So müssen Verbraucher etwa beim Anbieter PayPal 24 Minuten oder bei Amazon Pay 16 Minuten** Zeit aufbringen, um die Datenschutzerklärungen zu lesen. Bei allen untersuchten Datenschutzerklärungen erschweren sehr lange Sätze und Passivkonstruktionen die Verständlichkeit. Zudem bleiben viele Angaben zur Datenverwendung durch Formulierungen wie »möglicherweise« oder »unter anderem« unklar. Somit weiß der Nutzer nicht konkret, worauf er sich einlässt.

Anbieter elektronischer Bezahlsysteme erheben im Bezahlprozess eine Reihe von Daten. Was genau mit diesen passiert, bleibt für Verbraucher oftmals undurchsichtig. Denn die Datenschutzerklärungen der Bezahldienstleister sind oft schwer verständlich.

c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!