»Das alles sollte man kurz notieren beziehungsweise ankreuzen und dann beim Besuch des Gutachters ausführlicher erläutern«, so Weststein. »Das Formular unterschreibt derjenige, der es ausgefüllt hat und übergibt es dem Gutachter. Für sich selbst sollte man eine Kopie machen. Die Angaben im Pflegeprotokoll werden in die Bewertung mit einbezogen.«

Bei Fragen zum Hilfebedarf bei der Körperhygiene, bei der Nahrungsaufnahme oder beim An- und Auskleiden muss ebenfalls nur angekreuzt werden, wie stark die Selbstständigkeit eingeschränkt ist. Das gilt auch bei den Fragen zur räumlichen Orientierung, zum Begreifen und Denken. Des Weiteren geht es um Verhaltensauffälligkeiten, um die Sozialkontakte und um den Hilfebedarf bei der Haushaltsführung.

So wird zunächst nach den körperlichen, seelischen oder geistigen Erkrankungen und Behinderungen gefragt. Diese beschreibt man in kurzen Sätzen. Dann gibt es Themen, bei denen nur anzukreuzen ist. Dabei geht es beispielsweise darum, ob man noch selbstständig oder mit Hilfe oder überhaupt nicht mehr gehen kann. Welche Hilfsmittel wie Rollstuhl, Badewannenlifter, Brille oder Hörgerät bereits genutzt oder noch gebraucht werden, ist ebenfalls zu vermerken.

»Dafür eignet sich am besten ein sogenanntes Pflegeprotokoll«, erklärt Sylke Wetstein von der bundesweiten Compass Pflegeberatung. »Denn diese Fragebögen berücksichtigen die neuen Begutachtungskriterien und können damit eine wichtige Grundlage für die Ermittlung des Pflegegrades sein. Sie sind verständlich formuliert und können auch von Laien ausgefüllt werden.«

Der Gutachter macht keine medizinischen Untersuchungen, sondern spricht mit dem Antragsteller und seinen pflegenden Angehörigen und schaut sich die Wohnsituation an. Auf diesen Hausbesuch sollte man sich gut vorbereiten, um nichts Wichtiges zu vergessen.

