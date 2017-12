Missbilligung der Entscheidung des US-Präsidenten im UN-Sicherheitsrat und in der Arabischen Liga

Da die Haltung etwa der EU, im Rat vierfach vertreten, zu Jerusalem zwar definiert, dennoch nicht gerade von überbordender Solidarität mit Palästina gekennzeichnet ist, gibt es also wohl noch andere Gründe. Und man liegt sicher nicht falsch, wenn man die Abstimmung als Anti-Trump-Votum ansieht; als diplomatischen Backenstreich frustrierter Verbündeter für den poltrigen Unilateralismus des Mannes im Weißen Haus. Überraschend wäre es aber wiederum, wenn der dieses Zeichen verstünde.

Dass die Jerusalem-Resolution im UN-Sicherheitsrat - eine klare Missbilligung der US-Nahostpolitik - am Montag am Veto der USA scheiterte, war keine Überraschung, auch nicht für das einbringende Ägypten. Dennoch war der Vorgang aufsehenerregend; zum ersten, dass es diesen Resolutionsentwurf überhaupt gab, verfasst von einem verbündeten, man kann auch sagen, einem von US-Finanzhilfen abhängigen Staat.

