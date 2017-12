Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Abb.: Reprodukt/Marc-Antoine Mathieu

Der französische Comiczeichner Marc-Antoine Mathieu interessiert sich mehr für erzählerische Systeme und Konzepte als für die Entwicklung von Figuren. Seine Geschichten waren immer zugleich Reflexionen. In seiner genialen Serie um die kafkaeske Figur Julius Corentin Acquefacques werden Elemente der Bilderzählung zu Protagonisten: die Farben, die Dimension, die Tiefe oder gleich das Medium selbst. Kaum ein anderer Autor kreist beim Schreiben seiner Geschichten so sehr um die Frage, wie er sie erzählt.

In Mathieus jüngstem Band »Otto« geht es um die Selbstbetrachtung. Der Name Otto ist ein Palindrom, er liest sich von vorne wie von hinten gleich. Das Wort ist eine Spiegelung, und Spiegel sind ein dominantes Motiv dieser Bildgeschichte. Der Performancekünstler Otto erbt von seinen Eltern ein Archiv, das seine ersten sieben Lebensjahre lückenlos dokumentiert. Er widmet sich fortan ausschließlich der Sichtung dieser sein Leben prägenden Zeit, was zu einer Echtzeitreflexion wird, zu einer Art Erfahrungshappening.

Otto wird am Anfang als Lücke in einer Menschenmenge sichtbar. Tausende bilden auf einem zugefrorenen See am Polarkreis eine riesige Menschengestalt, was sich selbst wie ein Kunstwerk ausnimmt. Die Menschenmasse wartet auf den ersten Einsatz eines Riesenspiegels, der aus dem Orbit die Polarnacht durch reflektiertes Sonnenlicht erhellen soll. Otto befindet sich mitten unter den Menschen - und fehlt gleichzeitig. Denn er erkennt sich in diesem Augenblick selbst und löst sich darüber auf.

Mathieu zeigt Ottos Gesicht nur von schräg hinten, aus der Distanz oder im Schatten, Ottos Augen nie. Für die Leser soll er eine blanke Projektionsfläche sein. Otto ist die Black Box einer Persönlichkeit. Ottos Selbstaneignung anhand schriftlicher und bildlicher Darstellungen ist zugleich eine Metapher für die Selbsterkenntnis des Bewusstsein in der Kunst. Drunter macht es Mathieu nicht. Otto stellt sich die großen Fragen: Warum sind wir, wer wir sind? Haben wir Macht über unser Werden? Welche Beziehung haben wir zu uns selbst?

Und so liest sich das auch: »Vergangenheit und Gegenwart waren eins geworden, wie Otto und Otto. Was bislang unmöglich schien, war möglich geworden: Er konnte zugleich sein und gewesen sein. Eines Morgens fiel ihm auf, dass er nicht mehr wusste, wie sein Gesicht aussah. Er hatte sich lange nicht mehr angeschaut. Alles, was ihn hätte spiegeln können, hatte er weit weg geräumt. Was hätte er gesehen, wenn er sich hätte sehen können?«

In diesem Ton geht es von vorne bis hinten. »Otto« krankt an denselben Fehlern wie Mathieus Band »Gott höchstselbst«, in dem ein hochtrabender Bombast philosophischer Sätze auf die Leser niederging, deren Getöse überdecken sollte, wie plump die Zeitkritik war, die dahinterstand. Otto ist als Figur völlig leer, wohin sollen da ihre Reflexionen über ihr Selbst führen?

Als Zeichner besticht Marc-Antoine Mathieu sonst durch seine narrativen Kunstgriffe. Sein Konzeptcomic »3 Sekunden« besteht aus einer einzigen Zoomfahrt, die drei Sekunden lang einen Lichtstrahl verfolgt. Der Lichtstrahl verlässt an einer Stelle die Erde und kehrt wieder zurück, nachdem ihn die Linse eines Satelliten reflektiert hat. Während das Licht den Umweg ins All nimmt, geschieht auf der Erde der dramatische Höhepunkt der Geschichte und wir sehen nach der Rückkehr des Lichts auf die Erde die Folgen.

Solche virtuosen Kniffe gehen »Otto« zur Gänze ab. Die ständigen Wiederholungen der Spiegelmetaphorik sind genauso penetrant wie die visuellen Verweise auf neuronale Netzwerke. Die Möbiusschleife darf da natürlich nicht fehlen, weil sich bei ihr Innen und Außen nicht unterscheiden lassen, was übertragen auf Otto bedeutet, dass die Gesamtheit seiner äußeren Erfahrungen seine innere Wahrnehmung geformt haben. Interessant wäre es geworden, wenn die Leser erfahren würden, wie das genau abgelaufen ist. Das wäre eine Erzählung gewesen. Was Mathieu aber in »Otto« abliefert, ist nur eine symbolisch aufgeladene, in die Länge gezogene Idee. Dieser Band illustriert allenfalls, dass Selbsterkenntnis keinen Spaß macht.

Marc-Antoine Mathieu: Otto. Aus dem Französischen von Norma Cassau. Reprodukt, 88 S., geb. im Schuber, 20 €.