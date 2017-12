Bis Ende Oktober feiert Calw Hermann Hesses 140. Geburtstag, der in dem Schwarzwaldstädtchen zur Welt kam.

Das Deutsche Literaturarchiv Marbach hat eine Sammlung von Briefen Hermann Hesses an seine Cousine Fanny Schiler erhalten. Die etwa 250 Briefe und Karten stammen aus den Jahren 1930 bis 1962 und sind weitgehend unveröffentlicht, wie das Literaturarchiv mitteilte. Es handle sich um eine wichtige Ergänzung des umfangreichen Marbacher Hesse-Bestandes. dpa/nd

