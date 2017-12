Alberto-Dante Fachin ist der Ex-Generelsekretär von Podem Catalunya, dem katalanischen Ableger der Linkspartei Podemos Foto:

Als die Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien stärker wurde und der zivile Ungehorsam der Bevölkerung während des Referendums am 1. Oktober massenhaft war, reagierte die Regierung in Madrid mit heftiger Repression. Sie setzte die katalanische Regierung einfach ab, stellte Katalonien unter Zwangsverwaltung und leitete Neuwahlen ein. Wir haben hier das Aufeinanderprallen von progressiven Forderungen und einem starren und autoritären Zentralstaat erlebt. In dieser Situation hatten wir bei Podemos Katalonien nur sehr wenig Zeit, um uns zu überlegen, mit wem wir in dieser Ausnahmesituation zusammenarbeiten wollen. Die gesamtspanische Führung von Podemos, unter anderem Parteichef Pablo Iglesias, wollten andere Bündnisse als wir.

Die Stimmung in Spanien ist gerade sehr aufgeheizt und richtet sich gegen Katalonien. Iglesi...