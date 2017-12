Für all jene, die Hilfe zum Lebensunterhalt (Sozialhilfe), Arbeitslosengeld II oder Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung beziehen, steigt die Belastungsgrenze von derzeit 98,16 auf 99,84 Euro pro Jahr. Als Familien-Bruttoeinkommen wird hierbei nur der Regelsatz des Haushaltsvorstandes gezählt. Weil dieser mit der Anhebung der Hartz IV-Sätze zum 1. Januar 2018 von 409 auf 416 Euro monatlich steigt (4992 statt bisher 4908 Euro pro Jahr), erhöht sich auch die Belastungsgrenze, bis zu der Zuzahlungen zu leisten sind. Für chronisch Kranke liegt sie nunmehr bei 49,92 Euro (bisher 49,08 Euro).

Für ein Ehepaar mit zwei Kindern und einem Gesamteinkommen von 60 000 Euro brutto im Jahr 2018 bedeutet das ein zu berücksichtigendes Familieneinkommen von 39 663 (Freibetrag Ehepartner von 5481 Euro und zwei Kinder von 14 856 Euro). Die Belastungsgrenze in Höhe von 2 Prozent liegt dann bei 793,26 Euro. Oberhalb dieses Betrags müssen keine Zuzahlungen geleistet werden. In 2017 waren bei der Familie 39 933 Euro Einkommen zu berücksichtigen, die Belastungsgrenze lag bei 798,66 Euro.

