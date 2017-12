Paris. Die nach den Präsidenten- und Parlamentswahlen merklich geschwächten französischen Sozialisten verkaufen ihr historisches Parteigebäude in Paris für gut 45 Millionen Euro. Käufer sei das französische Unternehmen Apsys, teilte die Partei des früheren Staatspräsidenten François Hollande am Dienstagabend in Paris mit. Apsys betreibt Einkaufszentren in Frankreich und Polen. Die Parti Socialiste (PS) hatte bei den Parlamentswahlen im Juni viele Sitze eingebüßt und muss nun mit erheblich weniger Geld auskommen. dpa/nd