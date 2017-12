Wien. Im Namen seiner verstorbenen Mutter kämpft Prinz Harry für eine Welt frei von Landminen. Regierungen sollten ihr Versprechens halten, diese Waffen bis 2025 abzuschaffen, sagte er am Dienstag in einer Videobotschaft für die Anti-Minen-Konferenz in Wien. Das Verbot der Sprengmittel wurde vor 20 Jahren in einem Vertrag beschlossen. Der 33-Jährige setzt seinen Kampf gegen die Minen ganz in Tradition seiner Mutter, Prinzessin Diana, fort, die kurz vor der Einigung auf das internationale Abkommen bei einem Autounfall starb. dpa/nd