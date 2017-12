Berlin. Der Vorstandschef der Heidelberger Sparkasse, Helmut Schleweis, ist am Mittwoch wie erwartet zum neuen Präsidenten des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes gewählt worden. Der 63-Jährige tritt das Amt im Januar an, wie der Spitzenverband der 390 Sparkassen in Deutschland am Mittwoch mitteilte. Die Mitgliederversammlung wählte den 63-Jährigen einstimmig für sechs Jahre. Vor vier Wochen hatte Georg Fahrenschon wegen einer Steueraffäre das Amt nach fünf Jahren niedergelegt. dpa/nd