Görlitz. Erstmals nach Bekanntgabe der Schließungspläne hat Siemens-Chef Joe Kaeser nach Angaben der IG Metall das Görlitzer Turbinenwerk besucht. Bei dem Spontanbesuch habe er sich am Dienstag einen Überblick verschafft. Nach Gewerkschaftsangaben soll Kaeser versprochen haben, Kontakt mit der Bundes- und Landesregierung aufzunehmen, um Görlitz und der Region eine Perspektive zu geben. Jan Otto, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Ostsachsen, bewertete den Besuch als einen Achtungserfolg des Protests. dpa/nd

In Frankreich verpflichten immer mehr Unternehmen ihre Mitarbeiter dazu, Verstöße gegen Normen und interne Richtlinien zu melden

