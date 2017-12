c/o

Berlin. Trotz guter Finanzlage der gesetzlichen Krankenversicherung ist nach Angaben der Barmer rund ein halbes Dutzend Krankenkassen mittelfristig in ihrer Existenz bedroht. »Betroffen wären rund 15 Millionen Versicherte«, sagte Barmer-Chef Christoph Straub dieser Tage in Berlin. Die einzelnen Versicherungen lägen bei ihrem Vermögen weit auseinander. Vor allem infolge der guten Konjunktur falle dies derzeit nicht auf. »Wenn sich die Bedingungen verschlechtern, droht ein halbes Dutzend Kassen in Schwierigkeiten zu geraten«, sagte Straub. Hauptgrund sei, dass der Finanzausgleich zwischen den Kassen durch den Gesundheitsfonds ungerecht sei. dpa/nd