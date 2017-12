Ulm. Je mehr Kinder fernsehen oder den Computer nutzen, desto geringer ist ihre Schlafqualität. Auf der anderen Seite scheint Vorlesen oder Anschauen von Büchern die Nachtruhe der Kinder zu verbessern. Diese Zusammenhänge beschreiben Forscher aus Ulm in der Fachzeitschrift »Sleep Medicine«. Die Untersuchung ist Teil einer Geburtskohortenstudie mit mehr als 1000 Kindern. Von 530 Dreijährigen konsumierten knapp 60 Prozent täglich bis zu einer Stunde Filme auf verschiedenen Endgeräten. Der empfohlene Grenzwert liegt in diesem Alter bei 30 Minuten. nd