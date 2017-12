Frankfurt am Main. Später Nachmittag in der hessischen Bankenmetropole: Die meisten Büros in der Frankfurter City sind um diese Zeit noch erleuchtet - die Kulisse illustriert gleichsam die Wintersonnenwende, die in diesem Jahr am 21. Dezember stattfindet. Am kürzesten Tag des Jahres gibt es hierzulande nur knapp acht Stunden Tageslicht, viele Menschen gehen im Dunkeln zur Arbeit und haben auch erst im Dunkeln Feierabend. Zeitgleich mit der Wintersonnenwende beginnt - astronomisch gesehen - der Winter. Im kommenden Jahr fällt die Wintersonnenwende wieder auf den 21. Dezember, 2019 wird es der 22. Dezember sein. dpa/nd

Foto: dpa/Frank Rumpenhorst