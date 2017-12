c/o

Magdeburg. Sachsen-Anhalt will die Landkreise auch weiterhin beim Schülerverkehr unterstützen. Die Zuschüsse des Landes in Höhe von 31 Millionen Euro pro Jahr sollen künftig unbefristet fließen. Das sieht ein im Landtag vorgestellter Gesetzentwurf von Verkehrsminister Thomas Webel (CDU) vor. Ohne eine Neuregelung würde die Unterstützung Ende des Jahres auslaufen. »Ohne diese Mittel ist eine zeitgemäße Beförderung der Schüler nicht möglich«, sagte Webel. Mehrere Abgeordnete mahnten an, nicht nur für den Schülerverkehr Geld bereitzustellen. Es brauche dringend neue Finanzierungsquellen für den öffentlichen Nahverkehr, auf den viele Menschen vor allem auf dem Land angewiesen seien. dpa/nd