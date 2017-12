Kairo. Nach dem Beschuss eines Flughafens auf Ägyptens unruhiger Sinai-Halbinsel sind bei heftigen Gefechten acht Menschen getötet worden. Unter den Opfern der Zusammenstöße am Mittwoch seien ein hoher Militär und sieben mutmaßliche Extremisten, hieß es aus Sicherheitskreisen. Augenzeugen zufolge waren die Gefechte am Morgen nahe dem Flughafen der Provinzhauptstadt Al-Arisch ausgebrochen. Dort war am Dienstag während des Besuchs zweier Minister eine Rakete eingeschlagen. Dabei wurden ein Polizist getötet und zwei weitere verletzt. dpa/nd