Mal in Berliner Mundart pöbelnd, mal rappend und mal a cappella, manchmal trashig, meistens lustig, oft politisch: Seit über zehn Jahren spielen sich The Incredible Herrengedeck mit ihrem Chanson-Punk durch die Kneipen und Clubs der Stadt. Ein roter Faden ist dabei die Auseinandersetzung mit Berlin, ob als Ganzes oder in einzelnen Bezirken - immer wieder besingen die drei Herren ihre Heimat, die Menschen, die Kieze, die Gentrifizierung.

Um Berlin im weitesten Sinne geht es auch in der Show »Kommse ran!«, doch stehen hier die Künstlerinnen und Künstler, die der Berliner Underground in großer Zahl hervorbringt, im Mittelpunkt. Viele von ihnen bleiben Geheimtipp, und nur wenige schaffen den Sprung auf die großen Bühnen. Zu Unrecht, finden die Herrengedecke, und präsentieren einige besonders geschätzte Kolleginnen und Kollegen in einer Show aus Musik, Poetry, Kabarett, Theater und mehr. nd

21. Dezember, 20 Uhr, ufaFabrik, Viktoriastraße 10-18, Tempelhof