Foto: Pexels

Die CDU will sozialer werden. Sagen ihre Vertreter. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist entschlossen, wie es in Unionskreisen heißt, die Union als Anwalt der kleinen Leute zu positionieren. Bereits während der Verhandlungen zur Jamaika-Koalition hieß es im Kanzleramt, die Union müsse sich wieder stärker auf die »christliche Soziallehre« besinnen.

Ins gleiche Horn stieß Markus Söder von der CSU: Am Reformationstag twitterte er »Wir sollten mutiger über unsere christlichen Werte sprechen.« Und Norbert Blüm forderte im November: »Verhindert den Verrat an unseren besten Ideen.

Soll jetzt die christliche Soziallehre ausverkauft und auch noch die letzte Erinnerung an sie ausgekehrt werden?« CDU und CSU wollen also das »C« stärker betonen. Wir hätten ein paar Anweisungen von höchster Stelle, an denen sie sich orientieren könnten.

Noch mehr Weisheiten aus der christlichen Soziallehre finden Sie in der Fotostrecke.