Essingen. Die pfälzische Gemeinde Essingen will ihre »Hitler-Glocke« abhängen und als Leihgabe an das Historische Museum in Speyer geben. Das hat der Gemeinderat mit großer Mehrheit beschlossen, wie Ortsbürgermeisterin Susanne Volz (FWG) am Donnerstag mitteilte. »Zur Aufarbeitung ist sie in Speyer besser aufgehoben«, erklärte Volz. Da der Glockenturm nicht begehbar sei und man die Glocke mit Nazi-Inschrift nicht sehe, könne die Gemeinde keine »Aufarbeitungsarbeit« leisten.

Die evangelische Landeskirche weiß von insgesamt vier Glocken mit Inschriften aus der Nazi-Zeit in Rheinland-Pfalz und einer im Saarland. Die Essinger Glocke gehört der Ortsgemeinde im Landkreis Südliche Weinstraße. Die evangelische und die katholische Kirchengemeinde nutzten sie. Sie hätten bereits im September beschlossen, sie nicht mehr zu läuten, sagte Volz. dpa/nd