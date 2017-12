Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Erfurt. Thüringer Bauern haben in diesem Herbst weniger Winterweizen und Winterraps ausgesät. Die Anbaufläche für Winterkulturen verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 3200 (minus 1 Prozent) auf rund 425 000 Hektar, wie das Landesamt für Statistik am Donnerstag in Erfurt mitteilte. Winterweizen ist mit einer Aussaat auf 215 600 Hektar zwar nach wie vor die am meisten ausgesäte Getreideart, ihre Anbaufläche verringerte sich zu 2016 jedoch um 1500 Hektar. Als Grund nannten die Landwirte die nassen Böden im Herbst aufgrund des vielen Regens. Dadurch waren die Böden nur schwer zu befahren. dpa/nd