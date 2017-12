Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Cottbus. Der am 18. November 2017 auf dem Gelände des Asylheims Waßmannsdorf (Dahme-Spreewald) mit lebensbedrohlichen Verletzungen aufgefundene 27-Jährige ist offenbar Opfer eines »tragischen Unfallgeschehens« geworden. Wie die Staatsanwaltschaft Cottbus und die Polizeidirektion Süd am Donnerstag mitteilten, ist der aus Afghanistan stammende Mann am 25. November 2017 in einem Berliner Krankenhaus gestorben. Die Mordkommission ermittelte, da der Verdacht einer Straftat nicht ausgeschlossen werden konnte. Die kriminaltechnischen und rechtsmedizinischen Untersuchungen sowie Zeugenvernehmungen hatten einen Straftatverdacht aber nicht erhärten können. tm