Glienicke/Nordbahn. Eine 75-jährige Obdachlose ist in einem Wald bei Schönfließ (Oberhavel) tot aufgefunden worden. Die Leiche wurde am Mittwoch entdeckt. Anwohner hatten zuvor das Ordnungsamt informiert, dass im Waldgebiet Bieselheide Obdachlose wohnen. Bei der Kontrolle fanden Mitarbeiter die Frau, die bereits seit einem oder zwei Tagen tot war. Bei ihr befand sich ihre ebenfalls obdachlose Tochter. Die 50-Jährige glaubte, dass ihre Mutter nur schlief. Die beiden hatten seit mehreren Wochen in dem Waldgebiet gewohnt. Hinweise auf Fremdeinwirkungen gibt es nach Polizeiangaben nicht. dpa/nd