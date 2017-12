Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Hoffnungsvoll und ängstlich zugleich hält er seine Hand auf: Ein weinender Rohingya-Junge bei der Ankunft eines Lebensmitteltransports in einem Flüchtlingslager der Rohingya am Golf von Bengalen in Bangladesh. Das war am 20. Sep-tember. Die Aufnahme des Fotografen Kevin Frayer wurde drittplatziertes Foto des internationalen Wettbewerbs »UNICEF-Foto des Jahres 2017«. Fotografen aus aller Welt hatten mehr als 100 Bild-Reportagen bei dem Wettbewerb eingereicht.

Myanmar verweigert der UN-Menschenrechtsbeauftragten Yanghee Lee (Südkorea) die Einreise. Das teilte das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte am Mittwoch in Genf mit. Die Verweigerung der Kooperation »kann nur als starkes Indiz dafür gewertet werden, dass in Myanmar etwas furchtbar Schreckliches vorgehen muss«, erklärte sie.

Foto: Kevin Frayer/Getty Images AsiaPac/dpa