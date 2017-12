Tel Aviv. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die Vereinten Nationen vor einer wichtigen Abstimmung über eine Jerusalem-Resolution als »Lügenhaus« bezeichnet. »Israel lehnt diese Abstimmung entschieden ab«, sagte Netanjahu vor dem am Donnerstag geplanten Votum in der UN-Vollversammlung in New York.

Die USA hatten am Montag im Sicherheitsrat eine Resolution verhindert, die gegen US-Präsident Donald Trumps Entscheidung zur Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels gerichtet war. Im Plenum gibt es kein Vetorecht.