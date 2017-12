Johannesburg. Der neue Vorsitzende von Südafrikas Regierungspartei Afrikanischer Nationalkongress (ANC), Cyril Ramaphosa, hat in der ersten Rede seiner Amtszeit angekündigt, »furchtlos« gegen Korruption in den eigenen Reihen vorgehen zu wollen. Das Handeln seiner Parteifreunde solle immer von den Interessen des Volkes geprägt sein und nicht von Eigennutz, sagte Ramaphosa in der Nacht zu Donnerstag auf dem ANC-Parteitag. Die Amtszeit des derzeitigen Staatschefs Jacob Zuma ist über die Jahre von zahlreichen Korruptionsvorwürfen geprägt worden. dpa/nd