Der Chor der Berliner Bach-Akademie stimmt im Weihnachtskonzert »Gloria« drei barocke Kompositionen von Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel und Johann Sebastian Bach an. Eingefasst in die zwei Rahmenstücke in D-Dur mit Pauken und Trompeten ist Händels »Gloria in excelsis Deo«. Das äußerst anspruchsvolle und virtuose Stück für Sopran solo wurde erst 2001 von einem Hamburger Musikwissenschaftler wieder entdeckt. Gesungen wird das Gloria von der Sopranistin Catalina Bertucci. Die Kompositionen von Vivaldi und Händel hat der komponierende Dirigent Heribert Breuer mit einigen fröhlichen Oboen- und Bratschenstimmen aufgehellt. Eine wunderbare Einstimmung auf das kommende Weihnachtsfest.

Der Chor der Berliner Bach-Akademie ist ein relativ junges Ensemble, das 1991 in einer Zeit der politischen und kulturellen Neugestaltung Berlins von Dirigent Breuer gegründet wurde. Zunächst als Projektchor konzipiert, hat er sich zu einem kontinuierlich arbeitenden Chor von ambitionierten Laien entwickelt. Konzerte singen sie in der Berliner Philharmonie, im Konzerthaus oder auf Reisen mit professionellen Orchestermusikern und Solisten. nd Foto: Sascha Wolff

22. Dezember, 20 Uhr, Philharmonie, Herbert-von-Karajan-Straße 1, Mitte