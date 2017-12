c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Dublin. Unmittelbar vor Weihnachten müssen sich deutsche Kunden der irischen Fluggesellschaft Ryanair doch noch auf Streiks einrichten. Zu dem Arbeitskampf von 5 Uhr bis 9 Uhr am 22. Dezember hat die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) alle fest angestellten Piloten der deutschen Basen aufgerufen. Es wäre der erste Streik in der Geschichte der Fluggesellschaft. Die Zahl der betroffenen Flüge war zunächst unklar.

Zuvor waren nach Darstellung der VC erste Sondierungsgespräche mit dem Unternehmen in Dublin gar nicht zustande gekommen. Ryanair habe am Mittwoch zwei der fünf VC-Tarifkommissionsmitglieder abgelehnt und damit die gewerkschaftliche Autonomie missachtet. Ryanair hatte kurz vor Ankündigung des Warnstreiks noch mitgeteilt, mit der VC am 5. Januar sprechen zu wollen. Das Unternehmen hatte vergangene Woche die Gewerkschaften überraschend zu Gesprächen eingeladen. Diese hatten daraufhin konkrete Streikdrohungen zurückgenommen. AFP/nd Seiten 9 und 10