Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Berlin. Angesichts des AfD-Vorhabens zur Gründung einer parteinahen Gustav-Stresemann-Stiftung hat sich der Enkel des ehemaligen deutschen Reichskanzlers empört gezeigt. »Wir werden alle rechtlichen Schritte prüfen, um das zu unterbinden«, sagte Walter Stresemann der »Stuttgarter Zeitung«. Seine Schwester und er seien »schockiert« von den AfD-Plänen. Der »Bild«-Zeitung sagte Stresemann am Mittwoch, über die Pläne seien weder er noch seine Schwester unterrichtet worden. »Wir hätten das natürlich abgelehnt«, betonte er. »Das ist derart dreist, was diese Partei da plant.« Stresemann fügte hinzu: »Was mein Großvater schließlich aus Überzeugung vertrat, steht ja fundamental gegen das, was die AfD verkörpert.« Zuvor hatte AfD-Chef Alexander Gauland in der »FAZ« von dem Gründungsvorhaben einer parteinahen Stiftung berichtet. »Ich würde es begrüßen, wenn sie Gustav-Stresemann-Stiftung heißen würde«, sagte er. Der Staatsmann stehe für das nationalliberale Erbe Deutschlands. Auch die FDP reagierte empört. Der stellvertretende Parteivorsitzende Wolfgang Kubicki bezeichnete das Vorhaben als »makaber« und »geschichtslos«. AFP/nd