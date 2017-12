Im Frühjahr 2018 soll ein Sammeltaxidienst als Pilotprojekt in der östlichen Innenstadt starten

Berlins Nahverkehrsmittel werden immer voller: Sigrid Nikutta, Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), nannte eine erwartete Zahl von 1,06 Milliarden Passagieren in der »Berliner Zeitung«. Es wäre ein neues Allzeithoch. Ursprünglich ging die BVG von zehn Millionen Fahrgästen mehr als 2016 aus, damals waren es 1,045 Milliarden. Spitzenreiter beim Wachstum ist dem Zeitungsbericht zufolge die Straßenbahnlinie M10 mit einer Zuwachsrate von 45 Prozent zwischen 2013 und 2016. Sie führt von der Warschauer Straße zum Hauptbahnhof. dpa/nd

In Moabit entsteht ein Kita-Haus für Kinder aus jüdischen, muslimischen und christlichen Familien

Umwandlung in Eigentum trotz Erhaltungsgebiet

