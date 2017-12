Die neue Buslinie 365 verbindet täglich im 20-Minuten-Takt den S-Bahnhof Baumschulenweg mit dem Straßenbahnknoten Wilhelminenhofstraße/Edisonstraße. Die parallel zur Brücke führende Fährlinie F11 wird nach Protesten vorerst nicht eingestellt. Ein Jahr lang soll nun die Entwicklung der Nutzerzahlen beobachtet werden. Die Brücke sowie die Zufahrtsstraße sind nach der Sozialdemokratin Minna Todenhagen (1880-1950) benannt. Sie war 1919 maßgeblich an der Gründung der Arbeiterwohlfahrt beteiligt und wurde nach dem gescheiterten Hitler-Attentat 1944 kurzzeitig inhaftiert. nic Foto: nd/Ulli Winkler

Die mit 420 Metern zweitlängste Spreequerung Berlins werde die Anwohner vom Durchgangsverkehr entlasten, versprach Günther dennoch. Im Februar kommenden Jahres werde die Verwaltung mit Vorschlägen für die künftige Verkehrsregelung die Bürgerbeteiligung starten, kündigte sie an. Mit Fertigstellung der neuen Brücke sollte die nahe gelegene Stubenrauchbrücke von vier auf zwei Fahrspuren reduziert werden, hieß es vor Baubeginn. »Wer Straßen baut, will Verkehr ernten«, war auf Protestschildern von Radlern zu lesen.

Trotzdem rechnet die Verkehrsverwaltung auf der vierspurigen Verbindung zwischen der Köpenicker Landstraße in Niederschöneweide und der Rummelsbuger Landstraße in Oberschöneweide mit täglich 37 000 passierenden Kraftfahrzeugen. Der Bau startete im Dezember 2013 und kostete insgesamt 73 Millionen Euro, die Brücke alleine rund 50 Millionen Euro.

Vorneweg radelte unter anderem Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne), dann folgten zwei Busse der neuen Linie 365 der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Die Botschaft bei der Eröffnung der Minna-Todenhagen-Brücke in Treptow-Köpenick am Donnerstagmorgen war klar: Fußgänger, Radler sowie Bus und Bahn sollen künftig Vorrang genießen.

