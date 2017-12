Bei der Brave Man’s Bridge im chinesischen Shiniuzhai Park ist der Name Programm: Die Brücke der Mutigen ist nichts für schwache Nerven. Sie ist 300 Meter lang und überquert eine rund 190 Meter tiefe Schlucht - na gut, das ist nichts Besonderes. Aber die Mutigen laufen nicht auf Brettern oder Steinplatten über den Abgrund, sondern auf Glas. Man schwebt praktisch über dem Tal. Wer in dieser Frage empfindlich ist, dem nutzt auch die Information nichts, dass es sich um 25-fach stabileres Glas handelt als normal. Wie das so ist im Zeitalter der Superlative: Den Rekord als längste Glasbrücke der Welt war das Bauwerk im Shiniuzhai Park schnell wieder los. wh

Foto: imago/ZUMA Press