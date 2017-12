An der Bratpfanne klebt ein Rest. Reste meiner Milchtüten, weil ich sie bei mir trage, wie es mich so durch den weiten Flur, die belebte Fauna oder das knietiefe Trauma meines Treppenhauses treibt. Mich aber nie traue sie zu öffnen, weil ich mir wünsche, dass ihr unversehrter Inhalt dann für ewig hält. Es sind konservierte Träume. Aber die Verpackung konserviert nicht das, was drinnen ist. Sie konserviert nur die Außenwelt. Hält die Welt draußen, wenn das Schlechte drinnen vor sich hin schimmelt. In Gedanken zerfließt und sich aus dem Tagesgeschäft dann und wann zurückzieht, um die Seite schon zu rippen. Aber die Unterseite der Bratpfanne wirft einen Schlagschatten auf die Dunkelheit in meiner unaufgeräumten Küche. Meinem unaufgeräumten Schädelinhalt. Und die aufgeräumt dreinblickende Oberseite mich mit ihrem glatt polierten Oberwasser blendet. Weil sie schon studiert hat. Weil sie mich studiert. Weil ich mir wünsche, dass mich das studiert. Dass mich irgendjemand studiert. Und weil der Lampenschirm noch nicht gespannt ist. Aber gebannt in der Ecke sitzt und wartet. Wartet, bis die Bratpfanne ihren Rost absetzt und für kurz diesen Rest vergisst. In einem Meer aus vergessenen Erinnerungen watet. Alles an emotionalem Ballast aufwartet, was mein Kühlschrank zu bieten hat. Rest in Pace. Oder in einem Palast aus Ehrfurcht vor dem Ehrgeiz der Eifersüchtigen und dem selben Mitleid, das schon Marilyn Monroes Luftschloss wie Seifenblasen an einem schönen Sommertag im Park hat zerplatzen lassen.

Und dann stehe ich da mit der Bratpfanne in der einen und den Milchtüten in der anderen Hand und verschiebe ein ums andere Mal die Entscheidung, beide an einen Plattentellertisch zu setzen - um gebannt drauf los zuwandern - auf gestern und verliere mich in den Gesten der Person, die mir wie immer das letzte Lachen geschenkt hat. So wie jeden Abend, wenn ich den Schein zähle. Ein paar klimpernde Münzen dem Phrasenschwein zum Waschen gebe. Und das Schwarzgeld der Eifersucht im Weißbuch meiner Persönlichkeitsentwicklung vermerke. Notorischer Schlafentzug in einem Planwagen aus Wahnplagen. Der Treppenwitz zieht auch morgen noch. Florian Brand