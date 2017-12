21 Meter sind eigentlich keine Strecke, bei der ein halbwegs trainierter Mensch eine Pause einlegen müsste. Wenn aber der Weg nur daumendick ist und direkt darunter 300 Meter tief nichts, aber auch gar nichts kommt, sieht die Sache womöglich anders aus. Der Hochseilartist Kane Petersen legte sich jedenfalls bei seinem Stunt zwischen zwei Hochhaustürmen in Melbourne mal kurz hin, wohl vor allem des Effektes wegen. Berühmter wurde indessen der Franzose Philippe Petit, der 1974 unangemeldet in über 400 Metern Höhe zwischen den Türmen des World Trade Centers in New York hin- und herwanderte. Literarisch verewigte das der irische Schriftsteller Colum McCann in seinem Roman »Die große Welt«, der mit dem Satz endet: »Die große Welt dreht sich. Wir stolpern dahin.« Petit ist das zum Glück nicht passiert. wh

Foto: Getty Images/Scott Barbour