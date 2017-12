Lange Zeit galt der CN Tower in Toronto als höchstes Gebäude der Welt, ein paar weitere Jahre immerhin noch als höchster Fernsehturm. Das ist inzwischen auch vorbei, aber ein spezieller Nervenkitzel bleibt: In gut 350 Metern Höhe kann man sich gepflegt ins Nichts fallen lassen. Angeseilt natürlich. Auf dem Dach des Restaurants befindet sich eine Plattform, an deren äußerstem Rand man anderthalb Stunden lang die Aussicht auf das Panorama der kanadischen Metropole und den Ontariosee auf sich wirken lassen kann. Wenn man kann und nicht mit sich selbst zu kämpfen hat. 175 Dollar kostet das grenzwertige Vergnügen, und es gibt wahrscheinlich jede Menge Leute, die sich das selbst dann nicht antun würden, wenn sie 175 Dollar dafür bekämen. Menschen mit Höhenangst können sich auch auf andere Weise in dem Turm verewigen. Beispielsweise schleppten ein paar Verrückte ein Klavier übers Treppenhaus hinauf zur Aussichtsplattform. Siebeneinhalb Stunden dauerte der Transport, und nicht umsonst steckt in diesem Wort der Begriff Sport. Was nun wahnsinniger ist, möge jeder selbst entscheiden. wh

Foto: CN Tower