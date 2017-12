Addis Abeba. In dem seit Jahren andauernden Konflikt in Südsudan haben sich die Regierung und die wichtigsten Rebellengruppen auf eine Waffenruhe geeinigt. Das teilte der Kommissionspräsident der Afrikanischen Union (AU), Moussa Faki Mahamat, am Donnerstag in Addis Abeba mit. Er nannte die Vereinbarung einen »ersten ermutigenden Schritt« für die Menschen in Südsudan. Die Vereinbarung kam in Verhandlungen unter Vermittlung der Regionalorganisation Igad zustande. Die Waffenruhe soll ab Sonntag um 00.01 Uhr Ortszeit gelten. AFP/nd