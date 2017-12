Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Potsdam. Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) hat vor Silvester auf das generelle Verbot von Böllern im Park undim Schloss Sanssouci verwiesen. Dies gelte auch für alle anderen Anlagen der Schlösserstiftung. »Aufgrund der akuten Brandgefahr für die wertvollen, unter den Schutz der UNESCO gestellten Kulturgüter ist es nicht gestattet, Feuerwerkskörper in den Gartenanlagen der SPSG anzuzünden«, heißt es in einer Mitteilung vom Freitag. Gemäß der langjährigen Tradition, in Potsdam das neue Jahr auf der Terrasse des Schlosses Sanssouci zu begrüßen, werde auch in diesem Jahr das Mühlentor zum Park Sanssouci in der Silvesternacht geöffnet. Alle anderen Tore blieben aus Sicherheitsgründen verschlossen. Es werde wieder Einlass- und Taschenkontrollen geben. Wachleute seien befugt, von Besuchern dennoch mitgebrachte Feuerwerkskörper zu beschlagnahmen. Auch die Mitnahme von Glasflaschen sei unzulässig. tm