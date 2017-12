Beeskow. Der 15-jährige Timo Wagener schaut in Beeskow durch einen Stern. Der Aufruf des an Krebs erkrankten Jungen beschert ihm eine weltweite Anteilnahme. Im November veröffentlichte er einen Beitrag auf Facebook. Sein Anliegen: Schickt mir Weihnachtssterne. Symbolisieren sollen die Sterne auch eine Anteilnahme am Schicksal der Kinder ziegen, die den Kampf gegen den Krebs verloren haben, und an dem Schicksal derer, die ihn noch immer führen.

Foto: Knapp 5000 selbst gebastelte Weihnachtssterne aus 66 Ländern sind in den vergangenen Wochen per Post angekommen. In Timos Bein ist ein bösartiger Tumor entdeckt worden, als er erst sieben Jahre alt war. Dieser Tumor wurde mit einer Chemotherapie bekämpft. Nach vier Jahren Kampf hatte der Junge eine Weile Ruhe, schöpfte Hoffnung, ging zur Schule. Doch im Frühling 2017 war der Krebs wieder da, Ärzte entdeckten Metastasen in seiner Lunge. dpa/nd Foto: dpa/Patrick Pleul