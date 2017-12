Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Wenn plötzlich außer dem Weihnachtsmann auch die Polizei vor der Tür steht, ist etwas gründlich schiefgelaufen: An den Festtagen rechnet die Gewerkschaft der Polizei (GdP) vermehrt mit Einsätzen der Sicherheitskräfte. Etwa bei Gewaltausbrüchen im häuslichen Umfeld. Allein in der Bundeshauptstadt werde jeder dritte Polizist im Dienst sein, teilte die Gewerkschaft am Donnerstag mit. »Unsere polizeilichen Erfahrungen zeigen, dass Feiertage oft Krisentage sein können«, sagte der GdP-Bundesvorsitzende Oliver Malchow. »Familien, die sonst eher selten so viel Zeit miteinander verbringen, gehen sich irgendwann auf die Nerven.« Die Folge: Bei den kleinsten Konflikten kochten die Emotionen hoch, und schnell komme es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. dpa/nd