Potsdam. Der Einzelhandel hat sich insgesamt zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft gezeigt. »Die Rückmeldungen sind regional sehr unterschiedlich - einige liegen noch unter dem Vorjahres-Ergebnis, viele andere aber schon gut darüber«, sagte Günter Päts, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg, am Samstag. Großen Andrang habe es in den Supermärkten vor allem in der vergangenen Woche gegeben. »Viele Bürger nutzen offenbar schon das Wochenende für ihre Urlaubsreise und haben sich entsprechend früh eingedeckt.« Größere Umsätze erhoffen sich die Einzelhändler noch in den Tagen nach Weihnachten. »Dann werden Gutscheine eingelöst.« dpa/nd