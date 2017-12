Lima. Perus Präsident Pedro Pablo Kuczynski hat seinen schwer kranken Vorgänger Alberto Fujimori am Wochenende aus »humanitären Gründen« begnadigt. Zuvor war im Parlament ein Amtsenthebungsverfahren gegen Kuczynski gescheitert, weil sich Fujimoris Sohn Kenji und andere Oppositionsabgeordnete enthalten hatten. In Lima gab es daraufhin gewaltsame Proteste. AFP/nd

