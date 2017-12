Der Notenbank zufolge sind 34 Milliarden 1-Cent-Stücke und 26 Milliarden 2-Cent-Münzen im Umlauf. Ein Teil davon landet regelmäßig in Sparschweinen oder geht verloren.

Die Abschaffung einzelner Münzen könnte nur auf europäischer Ebene beschlossen werden. »Eine Rundungsregel würde auf Dauer faktisch eine Abschaffung der kleinen Münzen mit sich bringen«, sagte Thiele der dpa. Nach Bundesbank-Auffassung sollen die Verbraucher entscheiden, ob sie 1- und 2-Cent-Stücke weiter nutzen wollten. »Unseren bisherigen Umfragen zufolge will die Mehrheit die kleinen Münzen behalten«, so Thiele. »Die Bürger haben die Wahl und diese können sie nutzen.«

Frankfurt am Main. Händlern und manchen Verbrauchern sind 1- und 2-Cent-Münzen lästig. Bundesbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele dämpft jedoch die Hoffnung, dass das Kleingeld in absehbarer Zeit aus Kassen und Geldbörsen verschwindet: »Im Moment gibt es im Euroraum keine Tendenz zur Abschaffung kleiner Münzen.« Belgien, Finnland, Irland und die Niederlande haben zwar Rundungsregeln für den nationalen Bargeldverkehr eingeführt. Die kleinen Geldstücke bleiben aber auch dort gesetzliches Zahlungsmittel.

