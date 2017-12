c/o

Paris. Wegen des Verdachts auf Salmonellen in Babymilch hat die französische Justiz vorläufige Ermittlungen gegen den Molkereikonzern Lactalis eröffnet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem größten Milchhersteller Frankreichs unter anderem Gesundheitsgefährdung und Verbrauchertäuschung vor. Der Konzern hatte weltweit Tausende Tonnen Babymilch der Marken Milumel, Picot und Taranis zurückgerufen, nachdem über 30 Babys in Frankreich erkrankt waren. Die Ermittler vermuten, dass Lactalis die Öffentlichkeit zu spät und nicht ausreichend über die Salmonellengefahr informierte. Das Werk in Craon, wo die Verunreinigung offenbar auftrat, wurde geschlossen und wird nun »zusätzlich« gereinigt und desinfiziert. AFP/nd