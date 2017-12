Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Berlin. Die Bundesregierung prüft derzeit in Marokko den Aufbau von Jugendheimen für benachteiligte Einheimische und für in Deutschland ausreisepflichtige minderjährige Flüchtlinge. Die Planungen befänden sich »noch in einem frühen Stadium, werden aber weiter verfolgt«, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums zu einem entsprechenden Bericht der »Welt am Sonntag« auf AFP-Anfrage. Im Januar seien weitere Gespräche mit Marokko zur möglichen Realisierung des Projektes geplant. Die Einrichtungen sollen medizinisch-pädagogische Betreuung sowie eine schulische und berufliche Ausbildung bieten. Dadurch solle eine Bleibeperspektive für junge Menschen geschaffen werden und »möglicher illegaler Migration nach Europa vorgebeugt werden«, erklärte der Ministeriumssprecher. AFP/nd