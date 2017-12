c/o

Magdeburg. Sachsen-Anhalts Förderprogramm für den nachträglichen Einbau von Aufzügen in Mehrfamilienhäuser ist sehr gefragt. In den ersten dreieinhalb Monaten seit dem Start im August gingen 106 Anträge auf Förderung ein, wie die Investitionsbank auf Anfrage mitteilte. Bis Ende November seien bereits 44 Vorhaben bewilligt worden. Damit würden insgesamt 28,8 Millionen Euro investiert. Die Wohnungswirtschaft hatte lange gefordert, den nachträglichen Einbau staatlich zu unterstützen. Vor allem Plattenbauten aus der DDR-Zeit hätten häufig keine Lifte, sagte Roland Meißner, Chef des Landesverbands der Wohnungsgenossenschaften. Die oberen Etagen seien dann für Familien und ältere Mieter ungeeignet und stünden oft leer. Daher sei die Nachfrage so groß. dpa/nd