Zwei besonders aggressive Männer hat die Polizei im Januar vor sich gehabt. Im Streit würgte ein 61-Jähriger seinen Nachbarn in Halle an der Saale. Um sich zu verteidigen, biss der 54-Jährige kräftig in die Finger des Angreifers. Dumm nur, dass er dabei gleich vier Zähne verlor. Eine Frau bemerkte den bissigen Kampf und rief schließlich die Polizei.