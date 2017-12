Foto: dpa/Armin Weigel

Berlin. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der LINKEN im Bundestag, Sabine Zimmermann, warnt vor einer zunehmenden Armutsgefahr für Menschen ab 55 Jahren. Von 2006 bis 2016 sei die Zahl der von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Menschen in dieser Altergruppe bundesweit von 4,5 Millionen auf 5,6 Millionen gestiegen, sagte sie der in Oldenburg erscheinenden »Nordwest-Zeitung« (Mittwoch). Der Anteil der von Armut betroffenen Menschen ab 55 habe sich damit von 18,2 Prozent (2006) auf 20,5 Prozent im vergangenen Jahr erhöht.

Im EU-Durchschnitt lag laut Zimmermann im Jahr 2016 das Armutsrisiko älterer Menschen bei 20,8 Prozent. Sie berief sich dabei auf eine eigene Auswertung von Daten des Europäischen Statistikamts Eurostat mit Sitz in Luxemburg. Im Vergleich mit den Nachbarstaaten sei die Gefährdung in Deutschland teils deutlich höher. So seien in Frankreich nur 13,1 Prozent der Älteren bedroht, in den Niederlanden 13,9 Prozent, und in Österreich 16,2 Prozent. In Polen sei das Armutsrisiko auf dem gleichen Niveau wie in Deutschland.

Zimmermann machte für die Entwicklung den hohen Anteil von Niedriglöhnen, hohe Erwerbslosigkeit von Älteren »und immer öfter Armutsrenten« in Deutschland verantwortlich. Sie forderte eine Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro.

Die Gefahr von Armut oder sozialer Ausgrenzung wird anhand von drei Kriterien bestimmt. Von Armut bedroht sind Menschen, die mit weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung auskommen müssen. Hinzu kommen Haushalte, die von materieller Entbehrung betroffen sind. Der dritte Faktor ist Arbeitslosigkeit beziehungsweise eine sehr geringe Erwerbsintensität. Agenturen/nd